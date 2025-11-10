"Тенор", "Рокет" и "Карслон": нардеп объяснил, кто фигурирует на скандальных записях НАБУ

"Энергоатом" / Фото иллюстративное / © Энергоатом

Реклама

НАБУ и САП разоблачили украинских чиновников на коррупции. Впоследствии стали известны вероятные лица фигурирующих в записях.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что "Тенор" - это Дмитрий Басов, бывший сотрудник Генпрокуратуры. В настоящее время скандальный экспрокурор возглавляет подразделение безопасности «Энергоатома».

Реклама

В свою очередь, «Рокет» – Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко и вечный помощник предателя Деркача. Так называемый смотрящий за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндича, к которому утром 10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками.

По информации «УП», соратник президента Владимира Зеленского скрылся из Украины за несколько часов до обысков. Других деталей пока нет.

"Карлсон"... подержим интригу", - заметил нардеп.

Напомним, НАБУ и САП проводят операцию "Мидас". Правоохранителями разоблачена преступная организация в сфере энергетики и обороны . Речь идет о коррупции в энергетике, отмывании средств и незаконном обогащении.

Реклама

В частности, ведомство обнародовало часть записей, в которых фигуранты обсуждают преступную деятельность.