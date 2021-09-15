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Теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом — языковед

Теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом — языковед

pixabay.com

Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории с Х века.

Украинская письменность основана на кириллице много веков и изменять ее на формат латиницы является разрушением традиции. Теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.

Об этом директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко заявил в эфире телеканала "Украина 24 ", обратив внимание на длительный временной срок использования кириллических символов в украинской письменности.

Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории с Х века.

"Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили - посадники) в разные города", — рассказал Павел Гриценко.

Напомним:

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