Теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом — языковед

Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории с Х века.

Украинская письменность основана на кириллице много веков и изменять ее на формат латиницы является разрушением традиции. Теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.

Об этом директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко заявил в эфире телеканала "Украина 24 ", обратив внимание на длительный временной срок использования кириллических символов в украинской письменности.

Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории с Х века.

"Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили - посадники) в разные города", — рассказал Павел Гриценко.

Напомним:

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и языковой омбудсмен Тарас Кремень прокомментировали инициативу секретаря СНБО Алексея Данилова о переходе на латиницу .

. Ткаченко убежден, что всем украинцам "сначала нам нужно хорошо выучить украинский язык", а уже потом говорить о латинице.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень считает, что переход на латиницу является малооправданным.

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