Теперь без империи: в Полтаве демонтировали памятник Петру I (фото)

Решение о демонтаже было принято в рамках государственной политики деколонизации

В Полтаве памятник Петру I был демонтирован из публичного пространства нашего города. Это было сделано в рамках деколонизации.

Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова в Телеграмме.

"В соответствии с решением Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации", — написала она.

По ее словам, решение о демонтаже памятника принято согласно законодательным требованиям и процедурам, что делает его законным. Это ответственный шаг общины, которая лишается российских имперских маркеров.

Памятник Петру I был отстранен из публичного пространства/Фото: t.me/kateryna_yamshchikova

Памятник Петру I был отстранен из публичного пространства/Фото: t.me/kateryna_yamshchikova

Напомним, в Одессе женщина попыталась прикрепить российский флаг на месте снесенного памятника Екатерине II, но ее действия были остановлены прохожими.

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