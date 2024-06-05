"Теперь буду я": журналист из Литвы решил мобилизоваться в ВСУ после гибели Ирины Цыбух

Литовец в течение двух лет приезжал в Украину как волонтер, а теперь решил присоединиться к рядам ВСУ как парамедик.

Литовский журналист и волонтер Миндаугас Йонушас заявил, что присоединится к рядам ВСУ как парамедик. Такое решение он принял после гибели парамедикини добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирины Цыбух с позывным "Чека".

Об этом литовец рассказал на своих страницах в Facebook и Instagram.

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"Я хотел бы сделать короткое заявление. То, что я сейчас скажу, может кого-то удивить, а для кого-то не станет большой неожиданностью. Я решил пойти в армию. И пройти курсы, чтобы помогать парамедикам на фронте", – сообщил Йонушас.

В другой должности мужчина рассказал о своих планах: "Я приезжаю в Украину во второй половине этого месяца. Львов, Одесса, Киев и мобилизация. Мотивация сильна".

Что побуждало к такому решению

В комментарии для "УП.Життя" Миндаугас Йонушас рассказал, что к этому решению его побудила гибель парамедика добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирины Цыбух (позывной Чека). Они не были знакомы лично, а общались только онлайн. Однако литовец разделял его взгляды и ценности.

"Я решил стать медиком-добровольцем. Нет "Чеки" – теперь буду я. Смерть этой Героини побудила меня к мобилизации. Я не романтизирую фронт, а только хочу попытаться сделать все, что мне по силам, чтобы Украина жила", – говорит Миндаугас. .

Что известно о Миндаугасе Йонушасе

В интервью "Громадському" Йонушас рассказал, что во время последнего визита в Украину месяц жил в Одессе и слышал взрывы. Некоторые – совсем рядом с ним.

Миндаугасу 36 лет. Последние два года он активно помогает украинцам. Сначала помогал нашим беженцам в Литве. Позже решил приезжать в Украину с гуманитарными миссиями.

"Я понимаю, насколько тяжела ситуация здесь. У меня болит душа и все тело, когда вижу трагедии и раны войны. И действительно будет лучше, когда я буду помогать на фронте как доброволец. Конечно, боюсь, нельзя не бояться. Но я думаю вот да: фронт, служба там – это не о смерти и боли. Точнее – это больше о жизни. Там я смогу спасать людей.

Хочет жениться на украинке

Миндаугас не верит, что литовка сможет понимать его, как украинка. Поэтому хочет видеть будущей женой именно украинку.

"Это будет кошмар, если моей любимой станет литовская девушка", – отмечает он.

Литовец рассказывает, что особенно его вдохновляют украинские пары на вокзале – военный, которого провожает или встречает девушка или жена.

"Я вижу так много любви, так много тепла, преданности. Это так действительно. Собственно, почему я и хочу быть в Украине, в этом ее моменте, здесь и сейчас. Потому что здесь творится настоящая история. Я хочу быть ее частью. Здесь жизнь, каково оно есть: с горем и радостью", – говорит он.

Отношение к украинским мужчинам за рубежом

"На фронте много молодых женщин, вот Ира (Цыбух – Ред.) такая молодая, она хотела детей, но выбрала защищать свою страну. А эти мужчины живут в Европе. Я бы хотел, чтобы их депортировали. Эти ребята – как Путин. Хотя они и не работают, как Путин, но и не работают, чтобы была победа", – рассуждает литовец.

Напомним, боевая медикиня добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух "Чека" погибла на Харьковском направлении 29 мая. 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

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