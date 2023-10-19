Теперь электронный рецепт можно получить без визита к врачу: детали от Минздрава

В Украине упростили получение электронных рецептов. Теперь их можно получить без физического присутствия у врача.

Процесс использования электронных рецептов стал более удобным. Ранее пациент мог получить первый е-рецепт без визита к врачу только при острых или хронических заболеваниях. Иначе необходимо было физически присутствовать на приеме у врача. Теперь же это требование не обязательно.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Теперь даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента. Исключение – пациенты, проходящие заместительную поддерживающую терапию.

В то же время врач должен опираться на полученные от пациента данные о его текущем состоянии, жалобы, а также сведения из его первичной учетной медицинской документации. Также он обязательно должен внести медицинские записи о таком взаимодействии в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

В Минздраве отмечают, что решение врача о дистанционном назначении лекарства должно обязательно соответствовать стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Министерством.

Напомним, отныне отпуск наркотических (психотропных) лекарственных средств в аптеке начинает осуществляться исключительно на основании электронного рецепта. Так, пациенты, которые проходят сложное лечение и нуждаются в обезболивании, смогут получать рецепт на такое лекарство более удобным способом.

В то же время бумажный рецепт продолжает действовать на территориях, где ведутся активные боевые действия, и для назначения экстемпоральных наркотических лекарственных средств (то есть изготовляемых в аптеке).

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