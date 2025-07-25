Теперь есть куда обращаться: украинские хирурги запускают специальную Комиссию

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Речь идет о создании Комиссии по осложнениям – инициативе хирурга Дениса Юрченко, которая реализуется в рамках Украинской ассоциации пластической, реконструктивной и дерматологической эстетической хирургии, онкопластической маммологии (UPRADAS).

«Осложнения у пациентов иногда встречаются у врачей. Я не исключение. Но важно иметь механизм, как реагировать на них с заботой, спокойно и профессионально», – говорит Юрченко.

Что же предполагает новая инициатива?

Пациентка, которая сталкивается с осложнениями во время или после реабилитации, сможет обратиться за «вторым мнением» – то есть получить независимую оценку состояния от другого члена Ассоциации (а это – большинство ведущих хирургов страны).

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При необходимости можно будет созвать консилиум врачей, который предоставит профессиональную коллективную рекомендацию: продолжать реабилитацию или перейти к коррекции.

В сложных случаях к консультациям будут привлекаться иностранные эксперты.

«Комиссия будет оказывать профессиональную поддержку. Пациент не должен оставаться один на один с проблемой. Как и врач», – комментирует глава UPRADAS Сергей Дербак.

Обращаться в Комиссию могут как пациенты, так и врачи. В случае, если будет рекомендована коррекция, пациентка сама будет выбирать доверяющего врача. При этом стоимость будет ниже стандартной – на условиях, которые будет определять Ассоциация.

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Первые консультации Комиссии планируются уже в августе. Алгоритм обращения будет обнародован на сайте Ассоциации и в соцсетях.