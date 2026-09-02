"Теперь им не нужны массированные атаки": почему Россия изменила тактику ударов по Украине

Почему Россия изменила тактику ударов по Украине

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Россияне кардинально изменили тактику воздушного террора Украины, в частности Киева. Теперь атаки растянуты во времени. Россияне запускают небольшие группы беспилотников с короткими паузами. Подобный формат наносит утомительный удар не только по системе ПВО, но и по жизнедеятельности крупных украинских городов, где воздушные тревоги продолжаются часами.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап 24 Каналу.

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Россияне изменили тактику воздушного террора: чего добивается враг

Противник нашел слабое место в украинской системе ПВО и пытается использовать его для нанесения ударов и постоянного психологического воздействия на гражданских. Ключевой расчет врага — лишить граждан возможности полноценно отдыхать, работать, учиться и свободно передвигаться.

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«Путин считается хорошим тактиком. И он со своим окружением предложил такую тактику, которая оказалась очень эффективной: они нашли щель в нашей системе ПВО и поняли, как ее использовать», — отмечает Криволап.

Систематическое давление призвано провоцировать накопление усталости и внутреннего раздражения среди людей. По замыслу агрессора постоянное пребывание в укрытиях и разрушение ежедневного быта должны постепенно расшатывать ситуацию изнутри.

«Они хотят психологическим давлением довести население до такого состояния, когда общество, по их мнению, может взорваться и предложить властям капитуляцию. Я думаю, это основная тактика, которую сейчас используют россияне», — объясняет спикер.

По оценкам авиаэксперта, россияне уже могут производить до 3 тысяч реактивных дронов в месяц — это примерно 100 единиц в сутки. Теперь россиянам необязательно формировать массированные волны дронов, ведь достаточно регулярно пускать мелкие группы с короткими интервалами.

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«Сто дронов в день — это значит запускать группами по два — пять „Шахедов“ примерно каждый час. Час будет паралич из-за воздушной тревоги, потом час отдыха, когда можно что-то сделать, но серьезно работать в таком режиме уже невозможно», — добавил Криволап.

Параллельно Россия сохраняет угрозу ракетных ударов и сейчас экономит ракеты для атак осенью на энергетическую инфраструктуру. Реактивные дроны дают врагу возможность удерживать украинцев в непрерывном напряжении.

Для сбивания подобных целей целесообразно привлекать боевую авиацию, считает авиаэксперт. Военные летчики еще во время подготовки тренируются перехватывать крылатые ракеты, поэтому реактивный дрон является для них даже более простым объектом. Самая важная задача — уничтожать беспилотники на дальних маршрутах движения от границы, не допуская их прорыва в большие города.

По мнению Криволапа, нынешние трудности перехвата реактивных дронов обусловлены и управленческим кризисом. В конце прошлого года переформатирование работы малой ПВО и жесткий контроль результативности подразделений позволили быстро решить проблему прорывов обычных «Шахедов».

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Однако после кадровых перестановок теперь не хватает координатора, который смог бы объединить силы различных структур для построения системного противодействия реактивным дронам.

Игнат о тактике обстрелов россиян

Напомним, россияне активно переходят на реактивные беспилотники, ликвидация которых требует гораздо больше усилий, чем уничтожение обычных «Шахедов». Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Россия существенно нарастила количество ударов, использовав лишь за август более 2800 реактивных БпЛА, которые составляли треть всех запусков. Из-за смены тактики, маршрутов, высоты пролета и скорости этих дронов процент их сбития ниже и составляет около 60%, в то время как обычные «Шахеды» уничтожаются на 90–95%.

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