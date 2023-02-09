Теперь мы становимся "своими" для Запада: Климкин — о новом геополитическом статус-кво Украины

Павел Климкин подчеркнул, что Кремль и дальше будет мешать и создавать проблемы, но не определять.

Украина становится "своей" для Запада. Это и есть ее новое геополитическое статус-кво.

Об этом написал министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин в Telegram, комментируя интервью президента США Джо Байдена.

"Байден в последнем интервью сказал простую и понятную для нас вещь – Путин потерял Украину. Во-первых, это не только эмоция – это фиксация нового геополитического статус-кво. Претензии любого российского режима на "особые" интересы в Украине больше не воспринимаются как данность для формирования политики", – написал он.

Климкин подчеркнул, что Кремль и дальше будет мешать и создавать проблемы, но не определять.

"И во-вторых, США и Запад в целом должны активно помочь Украине стать историей успеха. "Расширение" Запада должно стать именно историей успеха в отличие, например, от Афганистана, который никогда частью Запада никем не считался. Слова Байдена — это как известная натовская идентификация "свой — чужой" для самолетов. Теперь мы становимся "своими" для Запада. Это и есть новое геополитическое статус-кво", — резюмировал он.

Напомним, российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский заявил, что западные партнеры Украины сняли последнее табу для государства – об ограничении в нанесении ударов по территории России переданным ими оружием. Речь идет о планах США передать Украине дальнобойные ракеты GLSDB для HIMARS и заявления Великобритании о возможности передачи своих дальнобойных ракет.

Кстати, вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины может быть решен, заявил 9 февраля руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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