"Теперь на том месте будет клумба": ВСУ в Чернигове уничтожили РСЗО оккупантов, обстреливавшую жилые кварталы

"Теперь на том месте будет клумба": ВСУ в Чернигове уничтожили РСЗО оккупантов, обстреливавшую жилые кварталы

Жители увидели, что оккупанты начали разворачивать РСЗО и сообщили "куда надо".

В Чернигове артиллерия уничтожила огневую точку оккупантов, которую они использовали для обстрелов инфраструктуры города.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ".

"Оборонителями Чернигова была обнаружена батарея РСЗО врага, коварно обстреливавшая жилые кварталы города. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы. Теперь на том месте будет клумба. ", – говорится в сообщении.

Напомним, как нечаянно не стать корректировщиком огня для оккупантов – 16 правил от Минобороны.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.