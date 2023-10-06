"Теперь надо жить": житель Грозы, у которого остались три внука, рассказал, о чем молит Бога

Родители детишек погибли в тот трагический день.

В четверг, 5 октября, российские войска цинично атаковали Грозу Харьковской области. Житель поселка Валерий Козырь потерял родных и близких. Теперь у него остались три внука и жена.

Об этом сообщает "Общественное".

"Вчера погибли моя дочь, мой зять, и сваты, и кумовья. Вот здесь я буду их хоронить", – рассказал Валерий. Мужчина как-раз помогал расчищать заросли, чтобы похоронить родных на местном кладбище, где планируют выкопать около 40 могил. Другую часть погибших будут хоронить в соседнем поселке Шевченковском.

"Прошу у Господа 5 лет"

Валерий Козырь – родственник Андрея Козыра, за которым происходили поминки. Мужчина не присутствовал, ведь работает в ночные смены охранником. Это, собственно, и спасло ему жизнь.

"Лучше бы я умер… О Боже, ты не можешь меня так наказывать. Оставить отца и забрать детей!", – эмоционально признавался Валерий в комментарии Reuters.

Сейчас мужчина пытается оправиться от пережитого и умоляет Всевышнего подарить ему еще 5 лет, чтобы поднять внуков. После этого, говорит он, можно умирать.

"Если бы я один останусь, трех внуков я... Пять лет у Бога прошу, тогда можно и умирать. Внуков подниму. Думал, мне будет помощь. Теперь жить надо. Надо жить...", – осознает убитый горем мужчина.

Что известно об ударе по кафе-магазину в Грозе

Российские кафиры 5 октября нанесли смертоносный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Захватчики атаковали здание местного кафе-магазина, где происходили поминки.

Как отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, устанавливаются лица, которые могли навести удар на этот объект.

В результате циничного удара погибли 52 человека. Еще 4 считаются пропавшими без вести. Это самая массированная атака по количеству убитых в Харьковской области.

Сеть поразили видео с места трагедии, где погибшим в последней надежде пытаются дозвониться родные. Из карманов людей раздается "Ой у лузі червона калина..".

В деревне готовятся к массовым захоронениям убитых Россией людей.

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