Теперь налоговая будет видеть каждое пересечение границы и где находятся украинцы

Пересечение границы / © ТСН.ua

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Государственная налоговая служба (ГНС) и Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) запустили новый автоматизированный электронный обмен данными. Теперь налоговики за считанные секунды будут получать информацию о пересечении границы и пребывании граждан за пределами страны.

Соответствующий договор и протокол подписали глава ГНС Леся Карнаух и и. о. главы ГПСУ Валерий Вавринюк, передает Государственная налоговая служба.

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Ранее для проверки факта выезда лица из страны ГНС направляла официальные бумажные или электронные письма, которые пограничники прорабатывали вручную. Теперь процесс полностью автоматизирован: работник налоговой формирует запрос, а система мгновенно выдает информацию без привлечения человеческого фактора. Обмен происходит через защищенную Национальную систему конфиденциальной связи.

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Зачем налоговой данные о пересечении границы?

В ГНС заверили, что автоматизированный доступ не означает введения новых проверок или расширения полномочий. Информация о пребывании украинцев за границей будет использоваться аналитиками для двух основных целей:

Определение налогового резидентства. Налоговая будет проверять статус физических лиц (в частности, пребывания в Украине более 183 дней в течение года) для точного расчета налогов и предотвращения двойного налогообложения. Борьба с фиктивными операциями и серым импортом. Налоговики будут выявлять факты, когда бизнес-документы или отчетность фирм подписываются руководителем, который на дату подписи фактически находился вне Украины.

«Правила пересечения государственной границы не изменяются. Но теперь ГНС сможет еще быстрее выявлять фиктивные операции, схемы серого импорта или экспорта и уклонение от налогообложения. По сути, мы будем более эффективно противодействовать теневой экономике», — подчеркнула глава ГНС Леся Карнаух.

Конфиденциальность и защита данных

В ведомстве подчеркивают, что сплошной слежки за гражданами не будет. Каждый запрос формируется точечно — в отношении одного человека или транспортного средства и только при наличии законных оснований. Чиновник будет подписывать запрос собственным КЭП, а все действия будут фиксироваться в электронном журнале аудита, что делает невозможным анонимный просмотр данных.

Налоговые долги или вопросы со стороны ГНС не являются основанием для задержания или запрещения выезда на границе. Решение об ограничении права выезда по-прежнему может принять исключительно суд.

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