Теперь некоторые документы в "Дия" будут признавать на уровне с бумажными: как пользоваться

Теперь некоторые документы в "Дия" будут признавать на уровне с бумажными: как пользоваться

Теперь передавать документы третьим лицам не нужно – можно лишь показать их через QR-код.

Теперь водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий в "Дие" будут принимать на уровне с бумажными документами. Соответствующие постановления, вступающие в силу с момента публикации, Кабмин принял 29 декабря.

Об этом в своем Facebook сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что в 2019 году водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в "Дие" были действительны только в рамках экспериментальных проектов.

"Студенты без проблем путешествовали по Укрзализныце со студенческим в "Дие". За это время сформировали 751 тысячу е-студенческих. А также 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств", — сообщил Федоров.

Теперь эти документы можно полноценно считать действительными в приложении "Дия". По словам главы Минцифры, это повышает безопасность данных украинцев, ведь передавать документы третьим лицам теперь не нужно — можно лишь показать их через QR-код. "Дия" не хранит данные, а только подтягивает информацию о человеке, которая уже находится в реестрах.

"Мы сделали первый большой шаг к внедрению электронных документов в Украине в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь благодаря принятому закону о режиме paperless в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы. Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в "Дие", — написал Федоров.

Напомним, "Дия" обновила сертификат для авторизации. Приложение переходит на новую квалифицированную электронную печать Минцифры, которая необходима для входа.

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