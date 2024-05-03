Теперь он – сенатор в РФ: по делу Майдана будут судить экс-командира "Беркута" в Севастополе

Обвиняемый организовывал убийства участников Майдана, покушения на жизнь и нанесение телесных повреждений.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-командира Севастопольского спецподразделения милиции "Беркут", который на сегодняшний день является сенатором в России.
Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.
Так, экс-командира "беркутовцев" будут судить по делу Майдана. Следствие установило, что в феврале 2014 года обвиняемый активно противодействовал участникам Революции Достоинства и организовывал их убийства, покушения на жизнь и причинение телесных повреждений.
В дальнейшем обвиняемый помогал России в аннексии Крыма и Севастополя.
Бывший украинский правоохранитель в 2020 году вступил в должность члена Совета федерации Федерального собрания России от "законодательной власти" Севастополя.
В сентябре 2022 года злоумышленник был активным организатором псевдореферендума на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. В дальнейшем он вместе с другими российскими сенаторами проголосовал за включение этих областей и так называемых "ДНР" с "ЛНР" в состав РФ.
Экс-командиру "беркутовцев" инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он скрывается от правоохранителей и объявлен в международный розыск.
К слову, как сообщил в феврале 2024 года начальник департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской, убийства и другие преступления против участников Революции Достоинства совершали украинские правоохранители по приказу тогдашней власти и под влиянием РФ.
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