Теперь он – сенатор в РФ: по делу Майдана будут судить экс-командира "Беркута" в Севастополе

Обвиняемый организовывал убийства участников Майдана, покушения на жизнь и нанесение телесных повреждений.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-командира Севастопольского спецподразделения милиции "Беркут", который на сегодняшний день является сенатором в России.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Так, экс-командира "беркутовцев" будут судить по делу Майдана. Следствие установило, что в феврале 2014 года обвиняемый активно противодействовал участникам Революции Достоинства и организовывал их убийства, покушения на жизнь и причинение телесных повреждений.

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В дальнейшем обвиняемый помогал России в аннексии Крыма и Севастополя.

Бывший украинский правоохранитель в 2020 году вступил в должность члена Совета федерации Федерального собрания России от "законодательной власти" Севастополя.

В сентябре 2022 года злоумышленник был активным организатором псевдореферендума на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. В дальнейшем он вместе с другими российскими сенаторами проголосовал за включение этих областей и так называемых "ДНР" с "ЛНР" в состав РФ.

Экс-командиру "беркутовцев" инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он скрывается от правоохранителей и объявлен в международный розыск.

К слову, как сообщил в феврале 2024 года начальник департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской, убийства и другие преступления против участников Революции Достоинства совершали украинские правоохранители по приказу тогдашней власти и под влиянием РФ.

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