Теперь света будет еще меньше: в Конотопе в Сумской области сообщили о последствиях атаки России

Последствия атаки на Конотоп

Реклама

В городе Конотоп Сумской области зафиксированы последствия очередного вражеского удара. В результате атаки повреждено детское учебное заведение (школу) в одном из микрорайонов, а также частные жилые дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин .

"Теперь света будет еще меньше…", - эмоционально прокомментировал чиновник.

Реклама

По его словам, один из частных жилых домов испытал разрушения. В то же время, по предварительным данным, люди остались живы. Информация о возможных пострадавших уточняется.

На местах работают все необходимые службы. С самого утра для людей, чье жилье пострадало, готовят альтернативные варианты размещения. Также начнет работу комиссия по фиксации последствий атаки.

В городе организуют помощь пострадавшим из материальных резервов. К месту удара подвозят пленку и OSB-плиты для временного закрытия поврежденных окон и конструкций. Жителей поврежденных домов просят обращаться за получением материалов.

Кроме того, городской голова поручил предприятию «Теплогарант» повысить температуру теплоносителя для жителей пострадавшей пятиэтажки.

Реклама

Последствия атаки и объем разрушений продолжают уточнять.

Напомним, что в Киеве во время вражеской атаки зафиксировано повреждение жилых домов и учебного заведения, медиков направили в Днепровский и Деснянский районы.