Теперь у Киева «есть карты»: Зеленский заявил о возможностях Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

Обращение Соединенных Штатов Америки в Украину с просьбой помочь на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что у Киева есть карты.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ирландскому блоггеру Кейлину Робертсону.

«Хорошее чувство. Сейчас это благодаря нашим солдатам — замечательным, замечательным людям и множеству разных производств, которые мы развивали с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень», — ответил президент на вопрос, что он чувствует.

Робертсон уточнил у украинского лидера: есть ли теперь у Украины «карты». Зеленский ответил, что они раньше были, просто Киев их не показывал.

«Думаю, да… У нас было как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад (карты — Ред.) у нас тоже были, но мы их не показывали. Но теперь все понимают, что они есть», — подчеркнул глава государства.

Помощь Украины на Ближнем Востоке

Зеленский 8 марта сообщил украинская группа военных отправляется на Ближний Восток . Они будут обучать страны Персидского залива сбивать дроны.

По словам президента, Украина отправила в три страны Ближнего Востока три «профессиональных укомплектованных команды». Это Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.

Вместе с тем Киев предлагал Западу обмен на ракеты в системы ПВО Patriot. Глава государства подчеркнул, что Украина сама находится в состоянии войны и сталкивается с дефицитом определенных видов вооружения.