Теперь уволить работника стало еще проще: Верховная Рада оптимизировала трудовые отношения

Верховная Рада приняла закон об оптимизации трудовых отношений в условиях военного положения. Теперь, чтобы уволить работника, есть еще больше оснований.

Вводится дополнительное основание для увольнения работника, об этом говорится в проекте закона №7251.

Основанием для увольнения работников во время войны теперь есть:

Ситуация, когда невозможно обеспечить условия труда работнику из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. Вводится специальная процедура увольнения таких работников.

Отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

Проект закона №7251 определяет понятие совместительства, что обеспечит возможность работникам, вынужденным покинуть свои рабочие места, трудоустроиться на другой работе.

На период военного положения отменяются отдельные ограничения, предусмотренные законодательством в сфере предотвращения коррупции относительно занятия другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью. На время объявления военного или чрезвычайного положения все сообщения и документы по трудовым отношениям, приказы (распоряжения) владельца или уполномоченного им органа могут вестись в электронной форме.

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