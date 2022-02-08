Теперь в "Дие" можно сгенерировать справку о несудимости: когда услуга станет доступной

Теперь в "Дие" можно сгенерировать справку о несудимости: когда услуга станет доступной

По словам главы Минцифры, около 1 млн таких справок получают украинцы ежегодно.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в государственное приложение "Дия" добавили новую функцию. Уже с 8 февраля украинцы смогут за несколько кликов сгенерировать справку о несудимости.

Об этом глава Минцифры рассказал в "Сніданку з 1+1".

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По словам Федорова, ранее такую справку можно получить только в сервисных центрах Министерства внутренних дел или через посредников.

"Справка о несудимости — один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн ежегодно. Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников", — сообщила пресс-служба Министерства.

Как отмечается, услуга станет доступна уже сегодня, 8 февраля.

Напомним, команда Минцифры представила новые услуги на портале и в приложении "Дия". Теперь, кроме справки о несудимости, можно будет сгенерировать справку о месте регистрации, обновить электронную подпись и предоставить права на машину другому человеку без очередей, а онлайн за несколько кликов.

Михаил Федоров о цифровой революции в "Дія" и какие новые услуги ожидать пользователям

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