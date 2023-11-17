Теперь в Херсон не смогут попасть военные, которые не выполнят там боевые задания

С сегодняшнего дня в Херсон не смогут попасть военные, которые не выполнят там боевые задания на территории Херсонской громады, однако есть исключения.

Об этом в Facebook сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, ссылаясь на решение Совета обороны Херсона.

"Кроме этого, с сегодняшнего дня в Херсон не смогут попасть военные, которые не выполняют боевые задания на территории Херсонской громады", - рассказал он.

Однако Прокудин отметил, что есть исключения – это защитники и защитницы, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение.

Совет обороны Херсонщины также решил усилить работу по мобилизации. Национальная полиция получила поручение активизировать работу по розыску лиц, уклоняющихся от исполнения воинского долга. Прокудин рассказал, что на блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную повестку. Также на Совете обороны принято решение о более строгих мерах воздействия на нарушителей комендантского часа.

Прокудин добавил, что также решили запретить публикацию фотографий и видео, по которым можно точно определить место российского "прилета".

Провел очередное заседание Совета обороны Херсона. Рассказываю о ключевых принятых решениях. 1️⃣Мобильные группы, которые обнаруживают и уничтожают российские беспилотники, получат необходимое оборудование. 2️⃣В одном из населенных пунктов Чернобаевской общины будет создан модульный городок для жителей области, потерявших дома. 3️⃣Запрещена продажа алкоголя в Станиславской, Белозерской, Херсонской, Чернобаевской, Музыковской, Дарьевской, Тягинской, Бериславской, Борозенской, Миловской, Новоалександровской общинах, а также селах Новониколаевка, Черешневое, Костырка, Нововознесенско, Добряня овской общины. Ограничения не распространяются на Херсон, Зеленовку, Степановку и Чернобаевку. 4️⃣В Херсон не смогут попасть военные, которые не выполняют боевые задания на территории Херсонской общины. Исключение — проживающие в городе Защитники и Защитницы находятся в командировке, отпуске или проходят лечение. 5️⃣Усиливаем работу по мобилизации. 6️⃣Запрещена публикация фото и видео, по которым можно точно определить место российского "прилета". Опубликовано Oleksandr Prokudin Пятница, 17 ноября 2023 г.

Напомним, в сторону Херсона едет огромное количество топливозаправщиков: мэр Мелитополя предупредил о накоплении сил РФ.

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