"Теперь я точно не вернусь домой": защитник Украины эмоционально отреагировал на обострение на Донбассе

"Теперь я точно не вернусь домой": защитник Украины эмоционально отреагировал на обострение на Донбассе

Он не знает, как можно "отыграть" историю с Донбассом и Крымом назад.

Переселенец, участник боевых действий и журналист Александр Махов эмоционально отреагировал на обострение на Донбассе. Муж считает, что больше никогда не сможет вернуться домой – в оккупированный Луганск.

Об этом Махов написал у себя в Facebook.

"Теперь я точно не вернусь домой – в Луганск, и мой дом – Луганск – не вернется в Украину. Теперь моя мама так и останется по ту сторону линии фронта", — написал он у себя в Facebook.

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Махов объяснил, что сейчас не видит, как может произойти, что президент России Владимир Путин и все, кто будет после него, "отыграют" историю с Донбассом и Крымом назад.

"Опустошение — кажется, что все зря — смерти моих собратьев, смерти нескольких тысяч украинских военных, смерти тысяч мирных людей", — добавил он.

Мужчина подчеркнул, что войска на Донбассе готовы сражаться и отбивать свои земли. Тысячи ветеранов по всей стране готовы приобщиться к борьбе, написал он.

"Возможно, я ошибаюсь и во мне говорят эмоции. Я хочу ошибаться", – объяснил Махов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Кроме того, кремлевский глава поручил ввести в ОРДЛО российские войска, которые де-факто там находятся с 2014 года. Украина квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.

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