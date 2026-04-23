Тепла не ждите: погода в Украине еще больше ухудшится

Синоптик расстроила прогнозом погоды / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 24 апреля, в Украине будет ветрено, но осадков станет меньше. Дожди пройдут только в восточных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ветер северо-западного происхождения будет достигать порывов 7-14, местами штормовых 15-20 метров в секунду. Температура воздуха остается низкой, ночью +2+6 градусов при прояснениях местами заморозки в течение дня +6+12 градусов», — уточнила она.

Реклама

Погода в Киеве 24 апреля

В Киеве 24 апреля без осадков, но сильный северо-западный ветер. В ближайшую ночь снова холодно, возможны заморозки. Днем в пятницу 8, 9 градусов.

«Значительного тепла пока не предвидится», — добавила она.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине погода резко ухудшится из-за движения холодных воздушных масс с севера Европы. Кроме дождей, ожидается значительное понижение дневной температуры, особенно на северо-востоке.

В свою очередь синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что в третьей декаде апреля украинцам нужно быть готовыми к осадкам. По его словам, 23-24 апреля ожидается наиболее неустойчивая погода, которая будет предопределена действием активного северного циклона и его атмосферных фронтов.