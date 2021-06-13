Теплая и дождливая неделя, местами с грозами: прогноз погоды на 14-20 июня

Всю неделю в Украине будет удерживаться неустойчивая погода. Кое-где возможны град и шквалы.

В ближайшие семь дней, 14-20 июня, в Украине будет теплая, но неустойчивая погода: почти всю неделю в Украине будут идти небольшие кратковременные дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 14 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16° (в западной части 8-13°); днем 21-26°, на Правобережье 17-22°.

Также читайте Синоптики предупреждают о непогоде: какие регионы накроют грозы и шквалы

15-16 июня ночью преимущественно без осадков. А вот днем в большинстве регионов, за исключением западных, возможны небольшие кратковременные дожди, местами грозы. 15 июня в западных областях ночью 9-14, днем 20-25°. 16 июня температура ночью 11-16°, днем 22-27°;

17-19 июня сохранится неустойчивая погода: небольшие кратковременные дожди (ночью местами), грозы; температура ночью 11-16°, днем 22-27°. 20-21 июня преимущественно без осадков; температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

В Киеве 13 июня ночью без существенных осадков, днем ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 14 июня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13 июня 14-16°, 14 июня 12-14°; днем около 20°.

15-16 июня ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будет близкой к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару в 39° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

Метеозависимость: синоптики прогнозируют прохладное начало лета

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку