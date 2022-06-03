Теплая суббота и дождливое воскресенье: прогноз погоды в Украине на первые выходные лета

Первые выходные лета, 4-5 июня, будут дождливыми, в некоторых регионах даже возможны град и шквалы.

В западных областях Украины из-за непогоды в субботу объявлено штормовое предупреждение, І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 4 июня в стране будет без осадков, лишь днем в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами значительные дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 8-13°, днем 21-26°, в Карпатах 11-16°, на остальной территории ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 25-30°.

В воскресенье, 5 июня, ночью в западных, Житомирской, Винницкой областях, днем в Украине будут идти грозовые дожди, днем в отдельных районах град, в западных, днем большинстве северных и центральных областей местами значительные дожди. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 21°, днем 18-23°, на юго-востоке страны 23-28°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с.

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В Киеве 4 июня будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 24-26°. 5 июня днем в столице ожидается дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 18-20°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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