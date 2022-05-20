Теплая суббота и "свежее" воскресенье: прогноз погоды в Украине на выходные, 21-22 мая

Теплая суббота и "свежее" воскресенье: прогноз погоды в Украине на выходные, 21-22 мая

Выходные, 21-22 мая, в Украине будут дождливыми, в воскресенье в большинстве областей также ощутимо похолодает.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 21 мая ночью будет без осадков, лишь в северо-западных и северо-восточных областях ожидается небольшой дождь, днем в стране, кроме южной части, будут идти умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, в восточных областях 7-12°, днем 18-23°, в южных и центральных областях 22-27°, в Одесской области до 30°.

В воскресенье, 22 мая, в стране также ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы, температура ночью 7-12°, в южной части 11-16°, днем в Украине 10-15°, в южной части и на Закарпатье 17-22°. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Украине, кроме южных областей, 21 мая из-за сильных порывов ветра и грозы объявлен I уровень опасности, желтый. 21-22 мая в большинстве западных, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областей, 21 мая и Полтавской и Харьковской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 21 мая ночью будет сухо, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°. Из-за грозы и порывов ветра в столице и области также объявлен I уровень опасности, желтый.

В воскресенье в Киеве ощутимо похолодает — температура ночью будет составлять 10-12°, днем лишь 12-14°. 22 мая в столице будет также идти кратковременный дождь.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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