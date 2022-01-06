Тепло днем и холодно ночью: какой будет погода в Украине на Рождество

Тепло днем и холодно ночью: какой будет погода в Украине на Рождество

В Украину придет незначительное похолодание с морозами.

Погода в Украине завтра, 7 января, будет теплой днем. Ночью в некоторых областях ожидаются морозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Также читайте Погода как в апреле: в Киеве январь продолжает удивлять температурными рекордами

Днем на всей территории Украины ожидается сухая и облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха будет колебаться от -2 до +4 градуса днем и от -4 до 0. В Закарпатье и Прикарпатье, а также во Львовской области ночью похолодает до -6...-7 градусов.

Ночью в большинстве западных и восточных областей возможен небольшой снег.

В Киеве 7 января без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0°.

Погода в Украине: почти во всех областях синоптики прогнозируют плюсовую погоду

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

Читайте также: