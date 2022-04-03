Тепло до +18, но с дождями: прогноз погоды в Украине на неделю

Украину зальет дождями.
В Украине на следующей неделе, с 4 по 10 апреля, потеплеет до +18, но будут идти дожди.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
В понедельник, 4 апреля, ночью еще немного приморозит, днем ожидается до +5 градусов. Без осадков.
Во вторник будет дождь. Температура воздуха +1 +7 градусов.
В среду, 6 марта, будет облачно, прогнозируют небольшой дождь. Ночью +6 градусов, днем до +11 градусов.
В четверг весь день будет солнечно. Потеплеет до +8 +18 градусов.
В пятницу, 8 апреля, снова пойдет дождь. Температура воздуха +9 +14 градусов.
В субботу и воскресенье будет дождь. Ночью 8 градусов, днем до +14 градусов.
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