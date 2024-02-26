Тепло и без осадков: прогноз погоды в Украине на неделю, 26 февраля – 3 марта 2024

Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на этой неделе.

В Украине до конца февраля и первые дни марта ожидается комфортная сухая и теплая погода. В ближайшее время осадков не ожидается.

Об этом рассказал метеоролог Игорь Кибальчич.

"Температурный фон по всей стране ожидается выше нормы, особенно высокие показатели прогнозируются в западных и южных регионах, где среднесуточная температура будет соответствовать середине марта", — говорит синоптик.

Понедельник, 26 февраля

Осадков в Украине не ожидается, только ночью в западной части местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В западных областях местами туманы. Температура воздуха ночью составит -4...+1°С, днем +3...+8°С. В западных и южных областях ночью +2...+7°С, днем +9...+14°С, на Закарпатье до +16°С.

Вторник, 27 февраля

Ожидается переменная облачность, без осадков. На крайнем западе ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем +3...+8°С. В западных и южных областях (кроме прибрежной зоны) ночью +1...+6°С, днем +9...+14°С, на Закарпатье до +16°С.

Среда, 28 февраля

Будет держаться теплая и сухая погода по всей стране. В западной части ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем +3...+8°С. В западных и южных областях ночью +1...+6°С, днем +9...+14°С, на Закарпатье до +16°С.

Четверг, 29 февраля

По всей территории страны ожидается сухая солнечная погода. Ночью и утром в западных областях местами туман. Температура воздуха ночью -4...+1°С, днем +3...+8°С. В западных и южных областях (кроме прибрежной зоны) ночью +1...+6°С, днем +8...+13°С, на Закарпатье до +17°С.

Пятница, 1 марта

В Украине сохранится облачная теплая погода, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днем +7…+12 °С, в Крыму и Закарпатье +12…+17 °С.

Суббота, 2 марта

Осадков не предполагается. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем +6...+11°С, в западных и южных областях +8...+13°С.

Воскресенье, 3 марта

Существенных осадков в Украине не предполагается. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2°С, днем +6...+11°С, в северных областях 0...+5°С.

Напомним, после 5 марта будет температурный "сюрприз" – прогноз погоды на начало весны.

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