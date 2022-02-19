Тепло и преимущественно сухо: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 20 февраля

Тепло и преимущественно сухо: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 20 февраля

Завтра будет малооблачно.

В воскресенье, 20 февраля, в Украине будет сухо и тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в стране будет без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях возможен небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), в Карпатах снег. В северо-восточных областях и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 20-25 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла, в Украине, кроме севера и востока, местами 10-13° тепла, в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

В Киеве 20 февраля также будет сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.

Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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