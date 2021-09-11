Тепло и сухо, а местами до 27 градусов жары: прогноз погоды на сегодня, 11 сентября

Тепло и сухо, а местами до 27 градусов жары: прогноз погоды на сегодня, 11 сентября

Осадков на территории страны на выходные не ожидаются.

Сегодня, 11 сентября, погода в Украине будет теплой и сухой. На всей территории страны осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Найболее жарко будет на Запорожье и в Николаевской области. Там синоптики прогнозируют до 27 градусов.

В столице Украины ожидается +24-26 градусов тепла, в Харькове и Днепре аналогичная температура — +24-26, в Одессе и Львове — +23-25 градусов.

Проныр погоды в Украине на 11 сентября / Укргидрометцентр

По словам синоптика Натальи Диденко, на выходных 11-12 сентября в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня будет достигать +22-26 градусов. Дождей в большинстве областей Украини не ожидается.

"Разве что в воскресенье в Крыму, в Херсонской области, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного", - рассказала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в Киеве 11-12 сентября ожидается прекрасная погода — будет сухо, солнечно, со свежими утрам и теплыми днями. Максимальная температура в столице на протяжении субботы-воскресенья + 23-25 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким будет бабье лето в Украине.

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