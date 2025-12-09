Тепло исчезнет: синоптик рассказала, когда Украину накроет холодный фронт

Собака. / © Associated Press

Аномально теплый декабрь в Украине – следствие поступления теплых воздушных потоков с южных широт, а также глобальных процессов. В частности, они связаны с потеплением и изменением климата за последние десятилетия.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

По ее словам, декабрь этого года ожидается в среднем на 2 градуса теплее климатической нормы. Как пример, синоптик назвала 7 декабря, когда среднесуточная температура по территории Украины была на 3-5 градусов выше нормы.

Впрочем, вскоре в отдельных регионах зима о себе снова напомнит. В частности, на востоке и северо-востоке пройдут осадки с мокрым снегом. В частности, сегодня вечером мокрый снег будет пролетать в Чернигове, Сумах, Харькове, но снежный покров будет незначителен, а потому задержится разве что в сутки.

В целом по стране будет преобладать облачная погода. Отдельные прояснения возможны только на юге, в частности в Одесской области, и кое-где в центре. В целом погода на этой неделе будет более изменчивой на фоне атмосферных фронтов, которых будет несколько.

«Даже в ближайшие дни синоптическая ситуация в Украине претерпевает изменения. Атмосферное давление медленно поползет вниз, а через циклоны над Скандинавией с северо-запада начнут перемещаться атмосферные фронты. Они коснутся территории Украины и разнообразят местную погоду”, - говорит Птуха.

По данным синоптика, 10-11 декабря на востоке и северо-востоке дневная температура будет в пределах +1°…+7°. Во всех других областях ночью будет 0-7, а днем +4-11°.

12-13 декабря ночью столбики термометров покажут 0°…+6°, а днем +3°…+9°. На юге температура поднимется до +12°. На северо-востоке даже днем ожидается в пределах 0…+6°.

Такой же уже в большинстве регионов страны будет погода 13 декабря. Ночью в восточных областях возможен небольшой мокрый снег. Также в конце недели на западе страны — до -6° мороза ночью, на юге в это время от +3° до +9° днем.

В Киеве 10 декабря ожидается небольшой дождь. Ночью ожидается +2°…+4°, днем столбики термометров покажут +6°…+8°.

11 декабря в столице возможны прояснения, но прогнозируется небольшой дождь. Температура еще поднимется на несколько градусов: ночью +4°…+6°, днем +8°…+10°.

12 декабря снова удостоит. Днем температура воздуха будет выше +8°. 13 декабря станет прохладнее, температура воздуха опустится до +4°…+6° в течение суток.

Напомним, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометеорологического института Вера Балабух поразила прогноз на зиму. Средняя температура прогнозируется еще выше, чем ожидалось ранее, и будет достигать 3-4 градусов выше нормы. Больше температурная аномалия будет ощущаться в западных и северных областях Украины.