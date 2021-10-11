Тепло из собственных котельных: на Волыни ковид-госпиталь спасается от холодов дровами и щепой

Сейчас в ковидном отделении госпиталя находится около 150 пациентов.
На Волыни один из госпиталей, где лечат больных на коронавирус, начали обогревать... дровами. Медики не стали ждать начала отопительного сезона и запаслись поленьями и щепою.
Об этом говорится в сюжете "24 канала".
Так, тепло в больницу подают два котла: один нагревает воду, другой — батареи. Если же на улице теплая погода и в окна бьет солнечный свет, печь топить перестают, однако к вечеру снова раскочегаривают.
Сейчас в больнице котельная работает в минимальном режиме: за сутки сжигают до трех кубов щепы. Бревна, говорят в больнице, использовать будут, когда ударят морозы.
"В начале сентября были холодные дни, когда температура достигала 6-7 градусов ночью. Именно поэтому решили включить скорее отопление", — сообщил исполняющий обязанности директора больницы Александр Дударь
Отметим, что сейчас в ковидном отделении находится около 150 пациентов, большинство из которых — "на кислороде".
Напомним, что в Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных на COVID-19.