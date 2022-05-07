Тепло, местами дождь и грозы: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 мая

Тепло, местами дождь и грозы: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 мая

В воскресенье, 8 мая, в Украине будет преобладать теплая погода, в некоторых регионах будет идти кратковременный дождь и возможны грозы.

В стране будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 8 мая в западных и северных областях местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, в восточной и юго-восточной части 1-6° тепла, днем 18-23° тепла.

8 мая в северных, центральных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 8 мая местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 20-22°. 8 мая в столице и области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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