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Тепло на западе и без осадков: погода в Украине 16 октября

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Тепло на западе и без осадков: погода в Украине 16 октября

Фото: pixabay.com

В Украине в воскресенье будет солнечно, без осадков, ночью и утром будет туман.

В воскресенье, 16 октября, погода во всех областях будет солнечной. Температура воздуха днем от +10 до +19 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, на юге – северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных областях и на юге страны 3-8° тепла, на остальной территории от 2° тепла до 3° мороза. Днем 10-15 градусов тепла, в западных областях до 19 градусов.

Напомним, климатолог рассказала, какой будет зима в Украине.

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