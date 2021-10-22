Тепло, но местами дожди: какой будет погода в регионах Украины 22 октября

Тепло, но местами дожди: какой будет погода в регионах Украины 22 октября

Погода в пятницу в Украине будет теплой.

Погода в Украине сегодня, 22 октября, будет сухой и теплой. Осадки возможны только на Закарпатье.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Температура воздуха днем будет держаться преимущественно на уровне от +14 °С до + 19 °С. Теплее всего будет традиционно на юге, где прогнозируют до + 22 °С.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, ночью и в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в течение дня 22 октября погода будет тоже сухой. Температура до 16-18 °С. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Укргидрометцентр

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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