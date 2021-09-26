Тепло, но местами дожди: какой будет погода в регионах Украины 26 сентября

Погода 26 сентября в Украине преимущественно будет теплой.
Погода в Украине в воскресенье, 26 сентября, будет сухой и теплой. Незначительные осадки и сильный ветер возможны только на Востоке.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Так, по данным синоптиков, на большей части территории Украины 26 сентября осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди прогнозируют только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
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Температура воздуха днем в среднем составит отметок от + 14 °С до + 23 °С. Наивысшую температуру будут показывать термометры на Севере. В частности, в Одессе температура воздуха поднимется до + 23 °С.
Прохладнее будет в центральных регионах, где обещают максимум + 19°С. На Сумщине будет еще холоднее от +14 °С до +16°С.
В Киеве днем синоптики обещают от + 15 °С до 17 °С. В воскресенье в украинской столице будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.
Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.