Тепло, но местами грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на День Независимости, 24 августа

Тепло, но местами грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на День Независимости, 24 августа

В большинстве регионов ожидается солнечный день.

Во вторник, на День Независимости, 24 августа, в Украине местами будет дождевая, однако днем довольно теплая погода.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, синоптики прогнозируют, в западных и северных областях дожди с грозами. На остальной территории без осадков. Температура ночью 10-16 градусов, на побережье морей 17-19 градусов. Днем 21-27 градусов, на юге и востоке страны до 29 градусов, в Волынской и Ровенской областях 15-20 градусов.

В Киеве будет идти кратковременный грозовой дождь. Температура ночью 13-15 градусов, ночью 24-26 градусов.

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