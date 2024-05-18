Тепло, но местами с дождями: какой будет погода в Украине 19 мая

В большинстве областей осадков не предвидится.
В воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют на части территории Украины кратковременные дожди и грозы. Воздух днем прогреется до +24 градусов.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В целом, в Украине будет переменная облачность, в большинстве областей осадков не предвидится. Лишь днем на Левобережье и в западных областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью синоптики прогнозируют +7...+12 градусов, днем +19...+24, только в Карпатах будет прохладнее — ночью +3...+8, днем +13...+18.
Погода в Киеве и области
В Киевской области, по информации Укргидрометцентра, будет переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24.
В Киеве ночью прогнозируют +10...+12 градусов, днем +22...+24.
Напомним, ранее метеоролог сообщила, что июль и первая половина августа в Украине могут быть самым жарким периодом этого лета.
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