Тепло, но очень ветрено: прогноз погоды в Украине на четверг, 21 октября

Тепло, но очень ветрено: прогноз погоды в Украине на четверг, 21 октября

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В четверг, 21 октября, в Украине будет сухо и тепло, но очень ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях местами 0-3° тепла, днем 13-18°, на западе страны до 20°.

В Киеве 21 октября также осадки не ожидаются. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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