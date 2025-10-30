ТСН в социальных сетях

Категория
Украина
30
Тепло, но ветрено: синоптики обновили прогноз на сегодня, 30 октября

Сегодня, как обещают синоптики, в стране будет комфортная погода.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Будет сухая погода

Будет сухая погода / © ТСН

Сегодня, 30 октября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

«Сегодня атмосферное давление будет расти и без осадков будет формировать поле повышенного давления. Только на крайнем западе страны днем атмосферный фронт обусловит небольшой дождь», — говорится в сообщении.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Ночью в Карпатах, днем по западным областям местами порывы до 15-20 м/с. В большинстве областей температура днем будет +11…16°С, на юге будет до +18°С. В Карпатах днем столбики термометров будут достигать +4…9°С.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области днем будет в пределах +11…16°С. В Киеве прогнозируют +13…15°С.

Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц осени. Согласно прогнозу, ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.

30
