Тепло, однако местами – осадки: прогноз погоды на 25 февраля

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 25 февраля.

В Украине в воскресенье, 25 февраля, будет облачно с прояснениями, местами – небольшие осадки.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западных, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях днем местами небольшой дождь. На остальной территории – без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточной части ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. На остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. На Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесчины до 15° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киевской области — переменная облачность. Ночью без осадков, днем — местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киеве 25 февраля ночью 4-6° тепла, днем – 8-10° тепла.

Напомним, после 5 марта будет температурный "сюрприз" – синоптик дала прогноз на начало весны.

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