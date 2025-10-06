ТСН в социальных сетях

Тепло отступает: где в Украине будут дожди 7 октября

Дожди 7 октября будут наблюдаться в Одесской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. На остальной территории — без существенных осадков.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

Завтра, 7 октября, ожидаются осадки в некоторых регионах Украины. Температура воздуха будет составлять от +9 до +18 градусов.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

Тепла не ожидается

По ее словам:

  • на западе прохладно — +9+12

  • на юге и востоке — +15+21

  • на севере — +12+14

  • в центре — +12+16

  • на Днепропетровщине — до +18 градусов.

«В Киеве 7 октября без существенных осадков, днем до +14 градусов», — отметила эксперт.

Как мы писали, сегодня, 6 октября, в Украине будет преобладать облачная погода. Солнца ожидать не следует. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Временами возможны осадки. Ночью и утром в Украине местами будут туманы.

Температура днем будет +10…15°С, а на востоке и юге страны будет +13…18°С. На высокогорье Карпат температура днем в пределах +3…8°С, а в западных регионах — около +9…12°С.

