- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 316
- Время на прочтение
- 1 мин
Тепло отступает: где в Украине будут дожди 7 октября
Дожди 7 октября будут наблюдаться в Одесской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. На остальной территории — без существенных осадков.
Завтра, 7 октября, ожидаются осадки в некоторых регионах Украины. Температура воздуха будет составлять от +9 до +18 градусов.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко.
Тепла не ожидается
По ее словам:
на западе прохладно — +9+12
на юге и востоке — +15+21
на севере — +12+14
в центре — +12+16
на Днепропетровщине — до +18 градусов.
«В Киеве 7 октября без существенных осадков, днем до +14 градусов», — отметила эксперт.
Как мы писали, сегодня, 6 октября, в Украине будет преобладать облачная погода. Солнца ожидать не следует. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Временами возможны осадки. Ночью и утром в Украине местами будут туманы.
Температура днем будет +10…15°С, а на востоке и юге страны будет +13…18°С. На высокогорье Карпат температура днем в пределах +3…8°С, а в западных регионах — около +9…12°С.