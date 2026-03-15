Тепло отступает: когда в Украину вернутся дожди и похолодание
Весеннее тепло в Украине задержится ненадолго: уже со среды ожидаются осадки и похолодание.
После теплых дней погода в Украине станет меняться — постепенное снижение температуры и появление осадков возможны уже с середины недели.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, новая неделя принесет в Украину «свежесть». Несмотря на то, что понедельник порадует солнечным теплом, температурные показатели впоследствии начнут падать.
Завтра, 16 марта, еще будет теплая солнечная погода, ожидается днем +9+13 градусов.
«Температура воздуха постепенно снизится и составит в дневные часы +5+10 градусов. В среду появятся осадки. Периодические», — предупреждает Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве в понедельник погода ожидается без осадков +10+12 градусов. Однако в дальнейшем в столице станет прохладнее.
«В дальнейшем холоднее, но согласно нормам марта», — отмечает Наталья Диденко.
Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине этой весной.