Тепло отступает: когда в Украину вернутся дожди и похолодание

Погода в Украине на неделю

Реклама

После теплых дней погода в Украине станет меняться — постепенное снижение температуры и появление осадков возможны уже с середины недели.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, новая неделя принесет в Украину «свежесть». Несмотря на то, что понедельник порадует солнечным теплом, температурные показатели впоследствии начнут падать.

Реклама

Завтра, 16 марта, еще будет теплая солнечная погода, ожидается днем +9+13 градусов.

«Температура воздуха постепенно снизится и составит в дневные часы +5+10 градусов. В среду появятся осадки. Периодические», — предупреждает Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в понедельник погода ожидается без осадков +10+12 градусов. Однако в дальнейшем в столице станет прохладнее.

«В дальнейшем холоднее, но согласно нормам марта», — отмечает Наталья Диденко.

Реклама

