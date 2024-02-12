Тепло размоется дождями: какой будет погода в Украине 13 февраля

Завтра, 13 февраля, в Украине будет достаточно тепло: днем +6+11, на юге +9+14 в Крыму до +15+17 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Это тепло размоется дождями, которые будут преобладать во вторник в большинстве областей Украины. Ветра сильного не будет", — написала она.

В Киеве 13 февраля будет сыро, мокро, туманно. Температура воздуха днем +8+10 градусов.

В дальнейшем в течение недели постепенно будет холоднеть.

"Прорыв тепла не виден, но его и не должно пока быть — зима, февраль", — добавила она.

Ранее синоптик сообщил, что с 15 февраля в Украину снова придет похолодание.

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