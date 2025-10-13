Тепло уже не будет: прогноз погоды в Украине 13-17 октября

Солнца станет меньше и немного снизится температура / © Pixabay

Реклама

В Украине погода практически не изменится — будет дождь. Температура воздуха опустится и станет холоднее.

ТСН.ua — о погоде в Украине на всю рабочую неделю.

Погода 13 октября

Киев — чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером погода снова прояснится, +7+9.

Реклама

Чернигов — ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться, +6+9.

Суммы — днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться. Также до +9.

Луцк — погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера, +5+11.

Ровно — утро будет облачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков. Также до +11.

Реклама

Хмельницкий ночью, возможно, пройдет дождь. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков, +5+9.

Тернополь — ночью возможен дождь. Утром он стихнет, но в этот день осадки не начнутся. Температура +6+11.

Львов — ночью дождь, который еще до утра закончится. Больше осадков не предполагается. Также до +11.

Чернигов и утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается, +8+12.

Реклама

Винница — ночью будет мелкий дождь. Утром, днем и вечером без осадков, +7 +11.

Черкассы днем небо затянется облаками, но вечер будет ясным, как и утро. Без осадков до +10.

Кропивницкий — погода будет ясной, днем появятся облака, но вечером от них не останется и следа, +7+13.

Полтава — ночью возможен дождь. Утром он стихнет, и больше в этот день осадки не начнутся до +11.

Реклама

Днепр — утром будет идти дождь. Днем и вечером осадков не ожидается, +8+12.

Одесса — пасмурная погода будет держаться не весь день — вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков, до +14.

Николаев — облака, покрывавшие небо утром, днем исчезнут, и к вечеру они уже не появятся, +8+15.

Херсон — утро и день будут облачными, только вечер порадует ясным небом. Также до +15.

Реклама

Запорожье — утром пойдет дождь, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается, +9+14.

Симферополь — утром и днем ожидается дождь, который должен закончиться ближе к вечеру. Также до +14.

Харьков — ночью возможен дождь. Утром он стихнет, и больше в этот день осадки не начнутся до +10.

Донецк — днем пойдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен затихнуть, +7+13.

Реклама

Луганск — днем пойдет дождь, однако к вечеру он должен стихнуть. Также до +13.

Житомир — ясная погода может вечером смениться облачной. Без осадков, +6+11.

Ужгород — облачная погода продержится весь день. Без осадков, +7+14.

Ивано-Франковск — утром продлится ночной мелкий дождь, но ближе к середине дня он должен закончиться.

Реклама

Какая будет погода во вторник

Во вторник, 14 октября, в Киеве, Чернигове, Сумах и Житомире днем возможен мелкий дождь, но ближе к вечеру осадки прекратятся. Температура будет колебаться от +5 до +9 градусов.

В Луцке, Ровно, Хмельницком, Тернополе, Львове и Черновцах будет преобладать облачная, местами пасмурная погода. Солнце будет показываться редко, но дождей не ожидается. Воздух прогреется до +9…+10 градусов.

Винница, Черкассы, Кропивницкий день пройдет спокойно: без осадков, с переменной облачностью. Температура днем достигнет +10…+12 градусов. Харьков, Полтава, Донецк и Луганск — утро будет ясным, а днем небо затянется облаками. Кое-где пройдет легкий дождь, но кратковременный. Столбики термометров покажут +9…+13.

Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье и Крым — получит самый теплый день недели. Утро будет солнечным, днем появятся облака, однако без дождя. Воздух прогреется до +13…+14 градусов. А в Ужгороде день начнется пасмурно, зато потом выглянет солнце — короткое, но приятное осеннее тепло до +12 градусов.

Реклама

Чем удивит среда

В среду погода в Украине будет преимущественно облачной, местами с небольшим дождем, который ближе к вечеру постепенно прекратится. В Киеве, Житомире и окрестных районах небо будет затянуто облаками, днем возможен мелкий дождь, но к вечеру осадки утихнут.

В центре и на востоке облачно, утром без осадков, днем будет мелкий дождь, к вечеру — без существенных осадков. В Ровно будет облако держаться весь день, утренний мелкий дождь закончится к вечеру. Во Львове весь день — затяжная облачность, осадков не будет.

Прогноз погоды на четверг

В четверг, 16 октября, в Украине в большинстве регионов будет преобладать облачная погода, иногда с прояснениями, но без существенных осадков. К примеру, в Киеве облачно весь день, без существенных дождей.

В Одессе днем появятся тучи, но вечер пройдет более ясно. Без осадков. Во Львове солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков. В Луганске облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться до конца дня. Без осадков.

Реклама

Какая будет погода в пятницу

В пятницу, 17 октября, погода в Украине будет по-осеннему переменчивой: в большинстве регионов облачно, местами небольшой дождь, но без осадков. Температура постепенно снижается, однако день еще остается относительно теплым.

К примеру, по предварительным данным, в Киеве ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь в первой половине дня. Днем столбики термометров покажут +13…+15 °C, ночью около +9 °C.

Во Львове также пасмурно, днем возможны кратковременные дожди, которые ближе к вечеру прекратятся. Температура — до +12 °C. В Херсоне утром может пройти мелкий дождь, дальше облачно, но без осадков. Максимум около +16 °C. А вот в Донецке пройдет без существенных осадков, небо будет затянуто облаками, температура днем — +13…+15 °C.

Ранее синоптик сообщил, что в Украине может потеплеть только после 20 октября. Впрочем, уже в ближайшие дни температура воздуха наоборот снизится и погода пока не порадует теплом.