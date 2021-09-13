Тепло в начале, холодно и мокро на выходных: какой в Украине будет неделя, 13-19 сентября

Тепло в начале, холодно и мокро на выходных: какой в Украине будет неделя, 13-19 сентября

На юге традиционно будет теплее всего.

Погода на этой неделе, 13-19 сентября, в Украине будет разной — теплой и сухой в начале, прохладной и дождевой ближе к выходным.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 сентября, в стране будет преимущественно сухо, температура ночью 8-16°, на побережье морей до 18°, в Карпатах и Прикарпатье местами 3-7° тепла, днем 16-22°.

Во вторник, 14 сентября, также без осадков, только в Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°, в южных и восточных областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.

15-16 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° (в северных, 16 сентября и в восточных областях 5-10° тепла), в южной части 10-15°, днем 16-21°, на Закарпатье и юге страны, 16 сентября и в большинстве западных областей 20-25°. 17 сентября в западных, Житомирской, днем и в северных, местами Винницкой и Черкасской областях дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 7-13°, в западных областях и на побережье Черного моря до 16°, на востоке страны 5-10°, днем 17-23°, в южной части до 26°.

На выходных, 18-19 сентября, в Украине похолодает, пойдут дожди. Температура ночью 7-13 °, в юго-западной части до 16 °, днем 12-18 °, в южных, восточных областях и на Закарпатье 17-23°.

В Киеве 13-14 сентября будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13 °, днем 21-23°. 15-16 сентября также без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°. В пятницу, 17 сентября, в столицу придут дожди, которые будут идти и на выходных, 18-19 сентября. Температура ночью 10-12°, днем 17 сентября 18-20°, 18-19 сентября 14-16°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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