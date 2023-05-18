Тепло везде, кроме запада: какой будет погода в Украине завтра, 19 мая

Также по всей территории Украины, кроме восточных областей, завтра возможны дожди.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в пятницу, 19 мая.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Диденко, завтра 19 мая в большинстве областей Украины будет преобладать теплая погода.

В течение дня температура воздуха будет составлять +23+26 градусов, в западных и большинстве северных областей несколько прохладнее +19+23 градуса.

"Ветер завтра восточный и северо-восточный, умеренный, в южной части может быть сильным, а значит, и штормовым на морях", — отмечает синоптик.

Также по всей территории Украины, кроме восточных областей, завтра возможны дожди. Правда, они будут кратковременными и локальными и будут идти преимущественно днем.

В Киеве 19 мая температура воздуха будет более сдержанной, днем +22+23 градуса.

"Серьезный дождь – вряд ли, однако днем небольшие осадки могут быть в отдельных районах столицы", – предупреждает Диденко.

По ее словам, в последующие дни в Украине будет преобладать тёплая погода, дожди с грозами будут выпадать, но неравномерно.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 19 мая кратковременные дожди прогнозируют только на западе и юге страны.

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