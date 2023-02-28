Теплого Олексы 2023: когда, что это за праздник и какие традиции существуют

В народе считается, что на день памяти преподобного Алексея, наступает настоящая весна. Поэтому наши предки часто называли эту дату "Теплого Олексы". Читайте в материале ТСН.ua, когда праздник Теплого Олексы и что нельзя делать в этот день.

Православные христиане чтят память преподобного Алексея ежегодно 30 марта. В 2023 году это будет четверг. Также в этот день по церковному календарю свои именины празднуют все мужчины, имеющие имя Алексей. Согласно народным преданиям, 30 марта приходила настоящая весна, поэтому в народе его еще называли Теплого Олексы.

Теплого Олексы — что это за праздник, его история

Преподобный Алексей жил в IV-V веке в Риме. Родился в богатой христианской семье, которая жила очень благочестиво. В юношеские годы женился, но оставил молодую жену, отрекся от всех привилегий и решил посвятить себя Богу.

В течение семнадцати лет жил Алексей в городе Эдессе у храма Пресвятой Богородицы, каждый день молился и постился. Однажды появилась пономарю этого храма Божья Матерь и велела найти на улице нищего по имени Алексей и завести его внутрь. А еще назвала его мужем Божьим. Тогда многие узнали о праведнике и стали его уважать.

Однако святому не нужна была слава. Желая избежать ее, он покинул город и решительно попал обратно в Рим. Родной отец не узнал своего сына и Алексей просидел под родительским домом как нищий, прося милостыни. Однажды сжалился над нищим отец Алексея и поселил его в уголке своего двора и давал продукты с собственного стола. Еще 17 лет прожил так Алексей, снося насмешки от слуг. После его смерти нашли около него записку с его подлинным именем и описанием жизни. Похоронили в Риме.

Что можно делать: традиции

Теплого Олексы: что можно делать / Фото: pixabay.com

Чаще предпоследний день марта казался теплым, поэтому хозяева уже готовились к началу полевых работ, выносили картофель на улицу, чтобы закалить его, и ремонтировали инвентарь. Но всю работу пытались проделать до вечера, чтобы потом собраться всей семьей за трапезой и попрощаться с зимой.

Если 30 марта уже полностью сходил снег, пчеловоды выносили на улицу ульи и заказывали пчел. Делалось это, чтобы насекомые не искали других хозяев. А еще обязательно молились преподобному Алексею, чтобы тот защитил пчел от напастей, послал хорошее лето и "медовые" реки.

Девушки на Теплом Олексе собирались вместе и шли призывать весну. Для этого брали полотно и пирог, выходили в поле, кланялись во все стороны, а потом говорили: "Вот тебе, весна-мать, новая обновка!". Холст и пирог оставляли в поле.

Наши предки очень уважали березу, поэтому начинали 30 марта собирать ее почки, поскольку они, по поверьям, обладали целебной силой. За ужином обязательно лакомились напитками с медом и березовыми почками.

Существует еще одно любопытное поверье. На Теплом Олексе впервые поет птичка овсянка. Если услышать ее песню и ответить ей такими словами: "Иду в лес за рогозом, ходи со мной", то летом у леса будет много ягод и грибов.

Приметы на Теплого Олексы

Погода на Теплого Олексы покажет, какой будет Пасха.

Если тепло и солнечно, то год будет урожайным.

На орешнике уже появились "серьги" — весна уже окончательно наступила.

Если 30 марта пчелы совершат свой первый вылет, будет урожайный год для меда.

Не видно скворцов на Теплом Олексе, значит нужно ждать непогоду.

Высоко летят гуси на похолодание и снегопады.

Что нельзя делать на Теплом Олексе

Что нельзя делать на Теплом Олексе / Фото: pixabay.com

В день памяти преподобного Алексея Церковь не позволяет:

вышивать, шить, плести, вязать;

заниматься тяжелым физическим трудом и стирать;

планировать далекое путешествие;

давать взаймы (особенно, если вы женщина с детьми);

есть непостные блюда.

Молитва к преподобному Алексию

О, великий Христов угодник, святой человек Божий Алексей, душою на небесах у Престола Господня пребываешь, а на земле, данной тебе Богом благодатью, разные чудеса совершаешь! Обратись милостиво на людей, которые у иконы твоей с сокрушением сердец молятся и просят у тебя помощи и покровительства.

Прости молитвенно к Господу Богу честные руки твои и умоли нам у Него прощение грехов наших свободных и несвободных: тем, что страдают от болезней, исцеления; тем, что искушения терпят, покровительство; тем, что в скорби находятся, — успокоение; нуждающимся — скорая помощь, а всем уважающим тебя мирный и христианский конец жизни и добрый ответ на Страшном Суде Христовом.

О, угодник Божий, не постыдимся надежды нашей, которую возлагаем на тебя после Бога и Владыки, но будь нашим помощником и покровителем для спасения. Чтобы твоими молитвами, получив благодать и милость от Господа, мы прославляли мужелюбие Отца и Сына, и Святого Духа, в Троице славного и поклоняемого Богу, и твое святое покровительство, ныне и постоянно, и во веки веков.

Аминь.

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