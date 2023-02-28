Теплого Олексы 2023: когда, что это за праздник и какие традиции существуют

В народе считается, что на день памяти преподобного Алексея, наступает настоящая весна. Поэтому наши предки часто называли эту дату "Теплого Олексы". Читайте в материале ТСН.ua, когда праздник Теплого Олексы и что нельзя делать в этот день.
Православные христиане чтят память преподобного Алексея ежегодно 30 марта. В 2023 году это будет четверг. Также в этот день по церковному календарю свои именины празднуют все мужчины, имеющие имя Алексей. Согласно народным преданиям, 30 марта приходила настоящая весна, поэтому в народе его еще называли Теплого Олексы.
Теплого Олексы — что это за праздник, его история
Преподобный Алексей жил в IV-V веке в Риме. Родился в богатой христианской семье, которая жила очень благочестиво. В юношеские годы женился, но оставил молодую жену, отрекся от всех привилегий и решил посвятить себя Богу.
В течение семнадцати лет жил Алексей в городе Эдессе у храма Пресвятой Богородицы, каждый день молился и постился. Однажды появилась пономарю этого храма Божья Матерь и велела найти на улице нищего по имени Алексей и завести его внутрь. А еще назвала его мужем Божьим. Тогда многие узнали о праведнике и стали его уважать.
Однако святому не нужна была слава. Желая избежать ее, он покинул город и решительно попал обратно в Рим. Родной отец не узнал своего сына и Алексей просидел под родительским домом как нищий, прося милостыни. Однажды сжалился над нищим отец Алексея и поселил его в уголке своего двора и давал продукты с собственного стола. Еще 17 лет прожил так Алексей, снося насмешки от слуг. После его смерти нашли около него записку с его подлинным именем и описанием жизни. Похоронили в Риме.
Что можно делать: традиции
Чаще предпоследний день марта казался теплым, поэтому хозяева уже готовились к началу полевых работ, выносили картофель на улицу, чтобы закалить его, и ремонтировали инвентарь. Но всю работу пытались проделать до вечера, чтобы потом собраться всей семьей за трапезой и попрощаться с зимой.
Если 30 марта уже полностью сходил снег, пчеловоды выносили на улицу ульи и заказывали пчел. Делалось это, чтобы насекомые не искали других хозяев. А еще обязательно молились преподобному Алексею, чтобы тот защитил пчел от напастей, послал хорошее лето и "медовые" реки.
Девушки на Теплом Олексе собирались вместе и шли призывать весну. Для этого брали полотно и пирог, выходили в поле, кланялись во все стороны, а потом говорили: "Вот тебе, весна-мать, новая обновка!". Холст и пирог оставляли в поле.
Наши предки очень уважали березу, поэтому начинали 30 марта собирать ее почки, поскольку они, по поверьям, обладали целебной силой. За ужином обязательно лакомились напитками с медом и березовыми почками.
Существует еще одно любопытное поверье. На Теплом Олексе впервые поет птичка овсянка. Если услышать ее песню и ответить ей такими словами: "Иду в лес за рогозом, ходи со мной", то летом у леса будет много ягод и грибов.
Приметы на Теплого Олексы
- Погода на Теплого Олексы покажет, какой будет Пасха.
- Если тепло и солнечно, то год будет урожайным.
- На орешнике уже появились "серьги" — весна уже окончательно наступила.
- Если 30 марта пчелы совершат свой первый вылет, будет урожайный год для меда.
- Не видно скворцов на Теплом Олексе, значит нужно ждать непогоду.
- Высоко летят гуси на похолодание и снегопады.
Что нельзя делать на Теплом Олексе
В день памяти преподобного Алексея Церковь не позволяет:
- вышивать, шить, плести, вязать;
- заниматься тяжелым физическим трудом и стирать;
- планировать далекое путешествие;
- давать взаймы (особенно, если вы женщина с детьми);
- есть непостные блюда.
Молитва к преподобному Алексию
О, великий Христов угодник, святой человек Божий Алексей, душою на небесах у Престола Господня пребываешь, а на земле, данной тебе Богом благодатью, разные чудеса совершаешь! Обратись милостиво на людей, которые у иконы твоей с сокрушением сердец молятся и просят у тебя помощи и покровительства.
Прости молитвенно к Господу Богу честные руки твои и умоли нам у Него прощение грехов наших свободных и несвободных: тем, что страдают от болезней, исцеления; тем, что искушения терпят, покровительство; тем, что в скорби находятся, — успокоение; нуждающимся — скорая помощь, а всем уважающим тебя мирный и христианский конец жизни и добрый ответ на Страшном Суде Христовом.
О, угодник Божий, не постыдимся надежды нашей, которую возлагаем на тебя после Бога и Владыки, но будь нашим помощником и покровителем для спасения. Чтобы твоими молитвами, получив благодать и милость от Господа, мы прославляли мужелюбие Отца и Сына, и Святого Духа, в Троице славного и поклоняемого Богу, и твое святое покровительство, ныне и постоянно, и во веки веков.
Аминь.
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