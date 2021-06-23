Тепловой удар, обезвоживание и обострение болезней: как украинцы переживают безумную жару

В зоне риска люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.

Во всех регионах Украины в последние дни наблюдается невероятная жара, которая одинаково опасна и для молодых, и для пожилых людей. О том, как спастись при высоких температурах, рассказывают в сюжете ТСН.19: 30.

В такие жаркие дни выходить на улицу без солнцезащитного крема, темных очков и бутылки воды рискованно. Жара может спровоцировать тепловой или солнечный удар, обезвоживание организма и даже обострения хронических заболеваний. Из-за жаркой погоды может возникать головокружение, потемнение в глазах, тошнота.

Прежде всего следует быть внимательными в такое время тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Без лишней надобности на улицу им лучше не выходить, а если уж пришлось, то обязательно — в одежде из легких тканей и в головном уборе.

Поскольку из-за жары увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, то не стоит ее дополнительно перегружать. В такие дни следует исключить из рациона жирную, копченую и соленую пищу, а также напитки, содержащие кофеин.

Физические нагрузки во время жары могут стать дополнительным стрессом для организма. Поэтому перед тем, как начинать заниматься летом в спортзале, стоит проконсультироваться у врача.

Тренер по тайскому боксу Дмитрий Михайлов советует в полдень заниматься только в помещении, где есть кондиционер. При этом помещения нужно дополнительно проветривать, чтобы его поток постоянно менялся.

"Нужно тренироваться на 50 процентов своих возможностей, утром или вечером", — рекомендует специалист.

От раскаленного воздуха на улице жители украинской столицы спасаются по-разному. Кто прячется в тени деревьев в парке, а кому-то помогает мокрое полотенце на шее.

Спасают от жары и синоптики своими прогнозами. По их словам, уже в это воскресенье должно стать хоть немного прохладнее.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Погода в Украине: как спастись при высоких температурах воздуху

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