Теплые и трогательные поздравления с днем рождения женщине: картинки на украинском языке, проза и стихи

День рождения – это особая дата. Поэтому искренние и трогательные поздравления с днем рождения женщине всегда вызывают улыбку на лице. ТСН.ua подобрал для вас поздравления в прозе и стихах, а также картинки на украинском языке.

Каждая женщина хочет чувствовать себя любимой, особенной и лучшей. И правильно подобранные красивые слова помогут вам обрадовать близких и родных.

Вы также можете найти поздравления с днем рождения подруге в нашей подборке. Ведь подруга – это именно тот человек, который всегда придет на помощь в трудный час, поэтому очень важно подарить ему особый праздник.

Прикольные и искренние поздравления с днем рождения женщине: в прозе и стихах

С праздником! Будь счастлива! Желаю тебе яркой жизни, с гениальными идеями, достижениями и блестящими победами, а если с заботами – то только с приятными! Пусть в твоей душе никогда не иссякнет источник доброты! Пусть всегда будут рядом близки, друзья и те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровье и счастливых лет впереди, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных!

Картинки с днем рождения женщине / Фото: ТСН.ua

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С днем рождения поздравляю!

Счастья искренне желаю,

Доброты, любви, тепла,

Жизнь была чтоб хороша.



Чтобы были в ней веселье,

Громкий смех и наслаждение,

Много добрых новостей

И, конечно же, гостей.



Чтоб мечты и все желанья

Исполнялись без труда.

Что могу еще добавить?

С днем рождения тебя!

Картинки с днем рождения женщине / Фото: ТСН.ua

***

Примите мои поздравления с днем рожденья! Главное богатство – это здоровье, пусть оно не покидает вас никогда. Вашим близким благоденствие и счастье. Пусть прекрасные моменты жизни только растут и радуют вас. Взаимопонимание и терпение по любым делам желаю вам.

Картинки с днем рождения женщине / Фото: ТСН.ua

***

Хочу поздравить с днем рождения

И в этот день Вам пожелать

Любви, успеха, наслаждения,

Чтоб никогда не унывать.



Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза.

Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса.

Картинки с днем рождения женщине / Фото: ТСН.ua

***

С днем рождения тебя! Дай Бог тебе всего наилучшего, всего самого доброго и светлого! Самое главное – здоровье, а уже остальное прибавится. Счастья тебе, радости, гармонии и тепла в душе! Пусть твои мысли будут исключительно о хорошем! А ангел-хранитель пусть всегда будет рядом и убережет от любых бед и утрат!

Картинки с днем рождения женщине / Фото: ТСН.ua

***

Женского счастья, улыбок, веселья,

Солнца и моря, сил и везения.

Ведь для счастья не многого надо —

Чтобы здоровыми были все рядом.



Меньше тревог и улыбок почаще,

Чтобы денек был светлее и ярче.

Добрых желаний и вдохновения,

Радости, смеха в твой день рождения.



Пахнет духами, уютом, теплом,

Теплый очаг — это женщины дом!

Будь же веселой, будь самой славной,

Самой красивой и самой желанной!

Картинки с днем рождения женщине / Фото: ТСН.ua

***

Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с днем рождения. Желаю быть жизнерадостным, веселым, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания.

Картинки с днем рождения женщине / Фото: ТСН.ua

***

С днем рождения поздравляю!

И всего-всего желаю:

Чтоб любовь была и счастье,

Чтоб пропали все несчастья,

Чтобы беды обходили,

Ну а деньги приходили!

Будь здоровой и красивой,

А еще самой счастливой!

Картинки с днем рождения женщине / Фото: ТСН.ua

***

Приветствие с днем рождения женщине коллеге

Дорогая коллега! В очереди бесконечных рабочих будней мы забываем говорить друг другу добрые слова. А сегодня, в твой День рождения, я хочу выразить тебе свою благодарность и восхищение. Это большая радость и нрав – работать с тобой в одной команде, потому что ты всегда готова прийти на помощь, поддержать, посоветовать и просто поговорить. Я поздравляю тебя, желаю счастья, любви и исполнения самых смелых мечтаний. Пусть праздник для тебя будет не только сегодня, но и каждый день!

Картинки с днем рождения женщине коллеге / Фото: ТСН.ua

***

Коллеге обаятельной,

Безумно привлекательной,

И очень работящей,

На месте не сидящей

Шлём кучу поздравлений,

А повод — день рождения.

И нужно жить, блистая,

Взахлеб любить, мечтая.

Быть звонкой, креативной,

По-прежнему активной.

Пусть счастье будет вечным,

А радость — бесконечной!

Картинки с днем рождения женщине коллеге / Фото: ТСН.ua

***

Приветствия с днем рождения женщине прикольные.

Поздравляю Вас с рождения днем! Пусть не увядает Ваша красота, чтобы мы могли еще долго ею любоваться! Пусть судьба подарит много счастливых лет, верных друзей и множество интересных событий и путешествий!

Картинки с днем рождения прикольные женщине. / Фото: ТСН.ua

***

С днем рождения поздравляю!

Два кило любви желаю,

Центнер новых впечатлений,

Три вагона приключений!



Чтоб заботились родные,

Лишь объятия дарили,

Замечательно жилось,

А что надо — то сбылось!

Картинки с днем рождения прикольные женщине. / Фото: ТСН.ua

***

Красавица-именинница, примите искренние поздравления в Ваш праздник! Пусть Ваша душа поет, пусть красота не увядает, пусть сердечко никогда не болит! Желаю вам щедрых кавалеров, домашнего уюта и женского счастья! Желаю Вам долгих лет в любви и заботе!

Картинки с днем рождения прикольные женщине. / Фото: ТСН.ua

***

Желаю счастья на земле,

Носить его в своей душе.

Любуясь утром, просыпаться,

Весёлой жизнью умываться.



Ни в чём себя не ущемлять,

Здоровой быть и не страдать,

А если сердце заболит,

Его любовью накормить.



Мечтать по-детски, улыбаться,

Реальным счастьем насыщаться.

Я горку денежек желаю

И с днем рожденья поздравляю.

Картинки с днем рождения прикольные женщине. / Фото: ТСН.ua

***

С днем рождения, хорошенькая и славная наша женщина! Сердечно поздравляем тебя и желаем, чтобы каждый твой день походил на радостный праздник! Пусть душа твоя будет всегда молодой и упорной, а стройность сводит мужчин с ума! Да будет счастливая, верная и нежная любовь, красивый мужчина, который носит тебя на руках, а замечательные детишки — и мальчики, и девочки любят и обожают свою мамашу! Удачи в труде, уюте в доме и полного достатка!

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