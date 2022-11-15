Теплые и трогательные поздравления с днем рождения женщине: картинки на украинском языке, проза и стихи

День рождения – это особая дата. Поэтому искренние и трогательные поздравления с днем рождения женщине всегда вызывают улыбку на лице. ТСН.ua подобрал для вас поздравления в прозе и стихах, а также картинки на украинском языке.
Каждая женщина хочет чувствовать себя любимой, особенной и лучшей. И правильно подобранные красивые слова помогут вам обрадовать близких и родных.
Вы также можете найти поздравления с днем рождения подруге в нашей подборке. Ведь подруга – это именно тот человек, который всегда придет на помощь в трудный час, поэтому очень важно подарить ему особый праздник.
Прикольные и искренние поздравления с днем рождения женщине: в прозе и стихах
С праздником! Будь счастлива! Желаю тебе яркой жизни, с гениальными идеями, достижениями и блестящими победами, а если с заботами – то только с приятными! Пусть в твоей душе никогда не иссякнет источник доброты! Пусть всегда будут рядом близки, друзья и те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровье и счастливых лет впереди, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных!
***
С днем рождения поздравляю!
Счастья искренне желаю,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что могу еще добавить?
С днем рождения тебя!
***
Примите мои поздравления с днем рожденья! Главное богатство – это здоровье, пусть оно не покидает вас никогда. Вашим близким благоденствие и счастье. Пусть прекрасные моменты жизни только растут и радуют вас. Взаимопонимание и терпение по любым делам желаю вам.
***
Хочу поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.
***
С днем рождения тебя! Дай Бог тебе всего наилучшего, всего самого доброго и светлого! Самое главное – здоровье, а уже остальное прибавится. Счастья тебе, радости, гармонии и тепла в душе! Пусть твои мысли будут исключительно о хорошем! А ангел-хранитель пусть всегда будет рядом и убережет от любых бед и утрат!
***
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг — это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!
***
Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с днем рождения. Желаю быть жизнерадостным, веселым, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания.
***
С днем рождения поздравляю!
И всего-всего желаю:
Чтоб любовь была и счастье,
Чтоб пропали все несчастья,
Чтобы беды обходили,
Ну а деньги приходили!
Будь здоровой и красивой,
А еще самой счастливой!
***
Приветствие с днем рождения женщине коллеге
Дорогая коллега! В очереди бесконечных рабочих будней мы забываем говорить друг другу добрые слова. А сегодня, в твой День рождения, я хочу выразить тебе свою благодарность и восхищение. Это большая радость и нрав – работать с тобой в одной команде, потому что ты всегда готова прийти на помощь, поддержать, посоветовать и просто поговорить. Я поздравляю тебя, желаю счастья, любви и исполнения самых смелых мечтаний. Пусть праздник для тебя будет не только сегодня, но и каждый день!
***
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений,
А повод — день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость — бесконечной!
***
Приветствия с днем рождения женщине прикольные.
Поздравляю Вас с рождения днем! Пусть не увядает Ваша красота, чтобы мы могли еще долго ею любоваться! Пусть судьба подарит много счастливых лет, верных друзей и множество интересных событий и путешествий!
***
С днем рождения поздравляю!
Два кило любви желаю,
Центнер новых впечатлений,
Три вагона приключений!
Чтоб заботились родные,
Лишь объятия дарили,
Замечательно жилось,
А что надо — то сбылось!
***
Красавица-именинница, примите искренние поздравления в Ваш праздник! Пусть Ваша душа поет, пусть красота не увядает, пусть сердечко никогда не болит! Желаю вам щедрых кавалеров, домашнего уюта и женского счастья! Желаю Вам долгих лет в любви и заботе!
***
Желаю счастья на земле,
Носить его в своей душе.
Любуясь утром, просыпаться,
Весёлой жизнью умываться.
Ни в чём себя не ущемлять,
Здоровой быть и не страдать,
А если сердце заболит,
Его любовью накормить.
Мечтать по-детски, улыбаться,
Реальным счастьем насыщаться.
Я горку денежек желаю
И с днем рожденья поздравляю.
***
С днем рождения, хорошенькая и славная наша женщина! Сердечно поздравляем тебя и желаем, чтобы каждый твой день походил на радостный праздник! Пусть душа твоя будет всегда молодой и упорной, а стройность сводит мужчин с ума! Да будет счастливая, верная и нежная любовь, красивый мужчина, который носит тебя на руках, а замечательные детишки — и мальчики, и девочки любят и обожают свою мамашу! Удачи в труде, уюте в доме и полного достатка!
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