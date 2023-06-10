Теракт на Каховской ГЭС: крымский блоггер-коллаборант подтвердил спланированный подрыв дамбы оккупантами

Крымский блоггер-коллаборант Александр Талипов невольно подтвердил, что российские военные знали о предстоящем теракте на Каховской ГЭС и заблаговременно объявили эвакуацию.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины со ссылкой на сообщение в его Telegram-канале.

В частности, Талипов возмутился заявлениями так называемых российских "военных блоггеров", которые сообщали, что личный состав окупантов бросили на островах и они "в критическом состоянии чуть ли не на деревья залезли".

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По сути, как объяснил Талипов, это все фейк. “Связался с нашими ребятами. Из островов вышли все. В три ночи уже никого не было. Потерь никаких нет. Поэтому вся информация, публикуемая в этом ключе, наглая ложь”, — утверждает он, тем самым подтверждая, что о теракте оккупантам было известно заранее.

"Есть высокая вероятность, что после широкой огласки этой информации, Талипова традиционно попытаются объявить "врагом народа" или "агентом украинских спецслужб". Впрочем, количество подобных свидетельств растет. Все они станут дополнительными доказательствами на предстоящем трибунале”, — отметили в ГУР Минобороны.

Напомним, Каховская ГЭС построена так, чтобы выдерживать сверхмощные удары извне, в том числе даже ядерный удар. Ее могли разрушить только взрывы изнутри.

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