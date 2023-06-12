Теракт на Каховской ГЭС: жители подтопленных территорий получат компенсации за поврежденное или разрушенное жилье

За поврежденное и разрушенное жилье в результате подрыва Каховской ГЭС можно получить компенсацию, ведь эти случаи подпадают под действие закона о выплате по программе “єВідновлення”.

Премьер-министр Денис Шмигаль поставил задачу правительству до завтра, 13 июня, разработать проект постановления по единовременной денежной помощи людям, попавшим в зону подтопления в результате российского теракта на Каховской ГЭС.

Об этом рассказала в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, речь идет о той помощи, которую выплачивают всем, кто эвакуируется не только из зоны Херсонской и Днепропетровской областей, но и, например, Донецкой или других, где ведутся активные боевые действия и подпадающие под Приказ № 309: «Итак, это те деньги, которые выплачиваются единовременно”.

Далее речь идет о деньгах, выплачиваемых ВПЛ, отметила Ирина Верещук: “В данном случае люди, которые переместились даже в пределах области, то есть в пределах подтопления в Херсонской области, тоже подпадают под постановление, которое определяет их как ВПЛ. Они будут получать такие выплаты по 2 и 3 тысяч ежемесячно”.

Жители подтопленных территорий Херсона, которые эвакуировались, будут подпадать под ВПЛ. Об этом на совещании просил премьер-министр Денис Шмигаль и поставил соответствующие задачи. “Мы сейчас разрешим необходимые вопросы. Премьер-министр также поставил неотложную задачу разработать проект постановления о денежной помощи жителям, попавшим в зону бедствия. До завтра, 13 июня, такое постановление должно быть разработано”, — прокомментировала министерка по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Она добавила, что речь идет о денежной помощи, а не только о компенсации через “єВідновлення”: “Размер помощи будет определен в ближайшее время. Через несколько дней люди поймут, какой именно будет сумма”.

Напомним, российские войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В зоне подтопления оказались 80 населённых пунктов. Большинство из них – на левобережье Херсона.

С момента крушения уровень воды в Днепре повысился почти на шесть метров, подтоплены 2629 жилых домов в 20 населенных пунктах правобережной Херсонщины. Эвакуация продолжается.

Пока известно, что временно оккупированные Олешки затоплены почти на 90%. Люди спасались от наводнения на крышах домов.

Подрыв дамбы приведет к катастрофическим последствиям для экологии и сельскохозяйственных угодий. Обо всех последствиях читайте в новости.

Читайте также: